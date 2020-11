Covid, Crisanti su polemica vaccino: “Tempesta in un bicchiere d’acqua. Non potrei essere più lontano dalla posizione di un no vax” (Di sabato 21 novembre 2020) “La polemica sulle mie dichiarazioni relative al vaccino anti-Covid? Una tempesta in un bicchiere d’acqua. Sia ben chiaro: come per il vaccino per l’influenza, sarò il primo a vaccinarmi e a battermi se il vaccino verrà approvato dagli organi regolatori, i dati saranno messi a disposizione della comunità scientifica e saremo tutti soddisfatti”. Così, a “Lavori in corso” (Radio Radio), il virologo Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’università di Padova, si difende dalle polemiche scatenatesi ieri all’indomani del suo intervento a “Focus live”, il Festival della divulgazione scientifica di “Focus”. Crisanti, che non hai mai fatto mistero del suo scetticismo nei confronti del vaccino Pfizer, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “Lasulle mie dichiarazioni relative alanti-? Una tempesta in un. Sia ben chiaro: come per ilper l’influenza, sarò il primo a vaccinarmi e a battermi se ilverrà approvato dagli organi regolatori, i dati saranno messi a disdella comunità scientifica e saremo tutti soddisfatti”. Così, a “Lavori in corso” (Radio Radio), il virologo Andrea, docente di Microbiologia dell’università di Padova, si difende dalle polemiche scatenatesi ieri all’indomani del suo intervento a “Focus live”, il Festival della divulgazione scientifica di “Focus”., che non hai mai fatto mistero del suo scetticismo nei confronti delPfizer, ...

