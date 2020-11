Correa: «Abbiamo vinto una partita in una situazione ai limiti della praticabilità» (Di sabato 21 novembre 2020) Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Croton: le parole dell’argentino Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Crotone. Queste le sue parole. «Inzaghi ci trasmette grande voglia tutti i giorni. Lavoro sempre per vincere e lasciare il segno, l’importante è il risultato della Lazio. Oggi siamo stati bravissimi, andando oltre ogni difficoltà, sono tre punti d’oro. Con l’atteggiamento giusto arrivano i risultati. Immobile? Con lui ho un grande rapporto, così come tutti i miei compagni. Abbiamo vinto una partita in una situazione ai limiti della praticabilità, già in albergo vedevamo un meteo difficile. Complimenti però agli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Joaquinha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Croton: le parole dell’argentino Joaquinha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Crotone. Queste le sue parole. «Inzaghi ci trasmette grande voglia tutti i giorni. Lavoro sempre per vincere e lasciare il segno, l’importante è il risultatoLazio. Oggi siamo stati bravissimi, andando oltre ogni difficoltà, sono tre punti d’oro. Con l’atteggiamento giusto arrivano i risultati. Immobile? Con lui ho un grande rapporto, così come tutti i miei compagni.unain unaai, già in albergo vedevamo un meteo difficile. Complimenti però agli ...

laziolibera : .@tucu_correa: 'La squadra oggi ha fatto una cosa incredibile dopo tutto quello che è successo, sono 3 punti d'oro.… - giov1926 : @thetruedam @_sonnenblvme figlio di una puttana lo vuoi capire che abbiamo preso contro il gol di correa da @gian_forza - FCamoscio : ?? #PressConference | Così il mister: “Affrontiamo una squadra che è sempre stata competitiva e che ogni anno si mig… - Alessio_Ram : @mirkonicolino Discorso che vale per tutti, ma noi abbiamo alcuni giovani nella Under che sono 'fuori scala' (4 per… - V__FUT : Venerdì uscirà il secondo team di #RTTF di #ChampionsLeague, in collaborazione con @NoWeak_FUT abbiamo scelto dei g… -

Ultime Notizie dalla rete : Correa Abbiamo Correa: «Abbiamo vinto una partita in una situazione ai limiti della praticabilità» tuttocalcionews Serie A, la Lazio vince a Crotone 2-0. Immobile e Correa regalano la zona Champions a Inzaghi

Tre punti per allontanare tutte le polemiche di questo periodo, tra il caso tamponi e le parole al veleno di Luis Alberto , e iniziare con il piede ...

Serie A, la Lazio espugna Crotone. Il calcio non si ferma davanti ai danni del maltempo

Serie A, la Lazio espugna Crotone. Il calcio non si ferma davanti ai danni del maltempo. Le parole del presidente Vrenna ...

Tre punti per allontanare tutte le polemiche di questo periodo, tra il caso tamponi e le parole al veleno di Luis Alberto , e iniziare con il piede ...Serie A, la Lazio espugna Crotone. Il calcio non si ferma davanti ai danni del maltempo. Le parole del presidente Vrenna ...