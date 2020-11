Comune trasmette video a luci rosse in sala d’attesa | la reazione inaspettate dei presenti

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 21 novembre 2020) La notizia arriva dal Belgio, dove unha trasmesso unnella. Imprevedibili le reazioni dei. Invece delle solite riviste, lacomunale di questa città aveva pensato di offrire la proiezione di film ai cittadini che aspettavano il loro turno per consulenze e appuntamenti. Non è chiaro tuttavia se la scelta di mandare un lungometraggio con esplicito riferimento a contenuti per adulti, fosse stata pensata o un errore (qualcuno ipotizza persino uno scherzo). Inevitabilmente, dopo la diffusione, la notizia ha fatto il giro del web. Ilnon è passato inosservato e le reazioni sono state molteplici. Il fatto verificatosi ...