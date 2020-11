Benevento, Inzaghi: «Ad oggi saremmo salvi, invece sembra quasi che siamo retrocessi» (Di sabato 21 novembre 2020) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. CHE Benevento ASPETTARSI – «Veniamo da una partita storta, l’unica in cui abbiamo sbagliato prestazione. Proprio per questo ritengo non bisogna snaturarsi più di tanto, di certo c’è che Iago Falque ha ancora bisogno di mettere benzina nelle gambe e non sarà nemmeno inserito nell’elenco dei convocati. Come dico sempre, preferisco prendermi queste altre 24 ore a disposizione prima di comunicare la formazione ai ragazzi». NAZIONALI – «Vi state concentrando molto su questa settimana che, a me, preoccupa per un altro aspetto: non tanto per gli impegni ravvicinati dei nostri ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Filippo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Filippo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. CHEASPETTARSI – «Veniamo da una partita storta, l’unica in cui abbiamo sbagliato prestazione. Proprio per questo ritengo non bisogna snaturarsi più di tanto, di certo c’è che Iago Falque ha ancora bisogno di mettere benzina nelle gambe e non sarà nemmeno inserito nell’elenco dei convocati. Come dico sempre, preferisco prendermi queste altre 24 ore a disposizione prima di comunicare la formazione ai ragazzi». NAZIONALI – «Vi state concentrando molto su questa settimana che, a me, preoccupa per un altro aspetto: non tanto per gli impegni ravvicinati dei nostri ...

