Basket, NBA: Montrezl Harrell ai Lakers e Facundo Campazzo ai Nuggets in una notte di movimenti agitati (Di sabato 21 novembre 2020) notte piena zeppa di movimenti nella free agency NBA, che per l’Italia ha visto il suo momento principale nel passaggio di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks con un triennale da 61.5 milioni di dollari. Andiamo a effettuare un rapido riepilogo di quel che ha preso forma nelle ultime, scatenate ore del mercato di là dall’oceano. Il colpo di maggior effetto lo piazzano i Los Angeles Lakers, che si assicurano l’arrivo di Montrezl Harrell, miglior sesto uomo della passata stagione, strappandolo ai Clippers per un biennale da 19 milioni di dollari totali con il quale utilizzano tutta la mid level exception. In gialloviola andrà anche Wesley Matthews, con un annuale da 3.6 milioni di dollari. Sfuma invece la chance di tenere Dwight Howard, con retroscena: il centro prima scrive un tweet con il quale afferma ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)piena zeppa dinella free agency NBA, che per l’Italia ha visto il suo momento principale nel passaggio di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks con un triennale da 61.5 milioni di dollari. Andiamo a effettuare un rapido riepilogo di quel che ha preso forma nelle ultime, scatenate ore del mercato di là dall’oceano. Il colpo di maggior effetto lo piazzano i Los Angeles, che si assicurano l’arrivo di, miglior sesto uomo della passata stagione, strappandolo ai Clippers per un biennale da 19 milioni di dollari totali con il quale utilizzano tutta la mid level exception. In gialloviola andrà anche Wesley Matthews, con un annuale da 3.6 milioni di dollari. Sfuma invece la chance di tenere Dwight Howard, con retroscena: il centro prima scrive un tweet con il quale afferma ...

