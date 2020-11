Amica 20, Lorella Cuccarini stavolta non ci sta: “Questo non lo devi fare” (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘Amici 20’ sta pian piano entrando nel vivo. C’è però spazio anche per una sfuriata a un allievo di Lorella Cuccarini. Cosa è successo? ‘Amici 20’ è stata senza alcun dubbio una delle attrazioni di questo sabato televisivo. Il talent show è partito da qualche giorno e sta via via entrando sempre più nel vivo. Leggi su youmovies (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘Amici 20’ sta pian piano entrando nel vivo. C’è però spazio anche per una sfuriata a un allievo di. Cosa è successo? ‘Amici 20’ è stata senza alcun dubbio una delle attrazioni di questo sabato televisivo. Il talent show è partito da qualche giorno e sta via via entrando sempre più nel vivo.

7ac589 : RT @carladiveroli: Signora in sala d’attesa dal medico: - “Questo Natale sarà terribile” Francesca, 86 anni: - “Quello del ‘44 è stato pegg… - KLapsus : RT @carladiveroli: Signora in sala d’attesa dal medico: - “Questo Natale sarà terribile” Francesca, 86 anni: - “Quello del ‘44 è stato pegg… - BomprezziMarco : RT @carladiveroli: Signora in sala d’attesa dal medico: - “Questo Natale sarà terribile” Francesca, 86 anni: - “Quello del ‘44 è stato pegg… - pulcerosso : RT @carladiveroli: Signora in sala d’attesa dal medico: - “Questo Natale sarà terribile” Francesca, 86 anni: - “Quello del ‘44 è stato pegg… - LucaGras : RT @carladiveroli: Signora in sala d’attesa dal medico: - “Questo Natale sarà terribile” Francesca, 86 anni: - “Quello del ‘44 è stato pegg… -