‘Uomini e Donne’, Pamela Barretta sta frequentando un ex cavaliere del ‘Trono over’: “Tengo tantissimo a lui e soffro la lontananza…” (Foto) (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è un ex cavaliere di Uomini e Donne nella vita dell’ex dama Pamela Barretta. Dopo la turbolenta e burrascosa fine della relazione con Enzo Capo, con cui non si sono risparmiati frecciatine e vere e proprie “guerre” a mezzo social, la donna sembra aver trovato finalmente la serenità sentimentale tanto bramata accanto a Giovanni Villa. E’ stata proprio l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi a raccontare qualcosa in più a Uomini e Donne Magazine: Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo. Durante i provini per Uomini e Donne, Giovanni aveva già svelato alla redazione di avermi notata ma all’epoca io ero fuori dal programma. In verità anche io lo avevo notato, quando l’ho visto in trasmissione da casa: ricordo che mi aveva colpito il suo sorriso… Così è cominciata una pseudo frequentazione tra di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è un exdi Uomini e Donne nella vita dell’ex dama. Dopo la turbolenta e burrascosa fine della relazione con Enzo Capo, con cui non si sono risparmiati frecciatine e vere e proprie “guerre” a mezzo social, la donna sembra aver trovato finalmente la serenità sentimentale tanto bramata accanto a Giovanni Villa. E’ stata proprio l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi a raccontare qualcosa in più a Uomini e Donne Magazine: Ci stiamoormai da qualche tempo. Durante i provini per Uomini e Donne, Giovanni aveva già svelato alla redazione di avermi notata ma all’epoca io ero fuori dal programma. In verità anche io lo avevo notato, quando l’ho visto in trasmissione da casa: ricordo che mi aveva colpito il suo sorriso… Così è cominciata una pseudo frequentazione tra di ...

