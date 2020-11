Tragedia Piazza San Carlo: chiesti un anno e 8 mesi per la sindaca Appendino (Di venerdì 20 novembre 2020) . Le ultime novità sulla vicenda Secondo quanto riferito dall‘ANSA, il pubblico ministero Vincenzo Pacileo avrebbe richiesto una condanna ad un anno e otto mesi di reclusione per la sindaca di Torino Chiara Appendino per il processo sui fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Le accuse mosse dal magistrato contro la sindaca torinese e altri 4 imputati sarebbero di disastro, lesioni e omicidio colposo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) . Le ultime novità sulla vicenda Secondo quanto riferito dall‘ANSA, il pubblico ministero Vincenzo Pacileo avrebbe richiesto una condanna ad une ottodi reclusione per ladi Torino Chiaraper il processo sui fatti diSandel 3 giugno 2017. Le accuse mosse dal magistrato contro latorinese e altri 4 imputati sarebbero di disastro, lesioni e omicidio colposo. Leggi su Calcionews24.com

