Segnali di frenata sui contagi, meno ricoveri ma ancora troppe le vittime (Di venerdì 20 novembre 2020) Stabile la curva dei contagi, poco più di 36 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 15.000 tamponi in più rispetto al giorno precedente. In calo i ricoveri e le terapie intensive ma resta sempre ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Stabile la curva dei, poco più di 36 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 15.000 tamponi in più rispetto al giorno precedente. In calo ie le terapie intensive ma resta sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Segnali frenata Segnali di frenata sui contagi, meno ricoveri ma ancora troppe le vittime TG La7 Nuovo Dpcm per il Natale, tutti i divieti: zone rosse, negozi, sport. Le Regioni potranno cambiare «colore» dal 27 novembre

Per il nuovo decreto l’ipotesi di negozi aperti dalle 9 alle 22. Resterà il no agli spostamenti dalle zone rosse o arancioni. Riaprono i ristoranti di sera, ma le palestre restano chiuse ...

Risalgono i contagi ma la frenata continua: qui record di asintomatici, due nuove vittime

La media sui tamponi resta sotto il 10%. I positivi scendono sotto quota 4000. Un altro morto sotto i 70 anni. Ospedale, si allenta la pressione. Calano le quarantene ...

