Programmi TV di stasera, venerdì 20 novembre 2020. «Freedom» si occupa dell'Uomo-Nutria e del Chupacabra

Roberto Giacobbo Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show – Il Torneo Ultimo appuntamento con Tale e Quale Show – Il Torneo, il varietà condotto da Carlo Conti. Soltanto uno tra i dieci artisti protagonisti riuscirà a laurearsi Campione di Tale e Quale Show 2020. La classifica provvisoria vede in testa Virginio, seguito rispettivamente da Lidia Schillaci, Agostino Penna, Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi, Sergio Muniz, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey. Ma la distanza tra gli artisti è davvero minima. Tutto è ancora possibile. Le ultime performance saranno fondamentali per arrivare alla nomina del vincitore che si aggiudicherà una targa e 30mila euro che donerà a una Onlus benefica. Virginio sarà Gino Paoli, Barbara Cola si metterà alla prova con Anna Oxa, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Lara Fabian, Francesco Monte si confronterà con Ultimo, Lidia ...

20/11/2020 - Il Napoli FF torna in campo stasera per il campionato campionato nazionale di A2. La sfida è contro l'Orsa Viggiano, formazione lucana che, come quella azzurra, non ha disputato la loro g ...

Stasera in Tv: “La grande bellezza” e “The Hateful Eight”

A tenere compagnia durante una fredda serata di novembre, la programmazione serale in Tv. LiveUnict ha selezionato per voi le scelte migliori.

