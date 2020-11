Papa Francesco e il like allo scatto bollente di una modella: aperta un’indagine (Di venerdì 20 novembre 2020) aperta un’indagine dal Vaticano: l’account ufficiale di Papa Francesco ha messo “like” allo scatto bollente di una modella, Natalia Garibotto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Garibotto (@team.natagata) Un “like” sospetto, quello arrivato nel profilo Instagram della modella Natalia Garibotto. A lasciare tutti a bocca aperta è stato proprio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020)dal Vaticano: l’account ufficiale diha messo “di una, Natalia Garibotto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Garibotto (@team.natagata) Un “” sospetto, quello arrivato nel profilo Instagram dellaNatalia Garibotto. A lasciare tutti a boccaè stato proprio L'articolo proviene da YesLife.it.

vaticannews_it : #19novembre #FrancescoEconomy Al via oggi ad Assisi in modalità on-line (14.00 - 18.00 ca) “The Economy of Francesc… - vaticannews_it : #20novembre #PapaFrancesco 'Davanti al virus il mondo rifiuta il dialogo, aiutate tutti ad 'aprire la porta del cuo… - Pontifex_it : Tendi la mano a chi ha bisogno, anziché pretendere quello che ti manca: così moltiplicherai i talenti che hai ricev… - RITADILULLO1 : @Pe_Es_ Credo che stringere la mano ad un assassino sia molto peggio. E penso anche che papa Francesco non c'entri… - flaviotiravento : RT @GiuseppeDiSilv6: -Hai capito il 'Sinto Papa-ino' quant'è #biricchino!?!- Papa Francesco, cuoricino su Instagram a una modella brasilia… -