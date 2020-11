OGGI ESCE BE, L’ULTIMO ALBUM DEI BTS: ECCO 5 CURIOSITÀ (Di venerdì 20 novembre 2020) La scorsa settimana hanno trionfato agli MTV Europe Music Awards, aggiudicandosi ben 4 statuette (ovviamente, sono loro i più premiati di questa edizione). Da mesi dominano le classifiche di tutto il mondo, sfornando un successo dopo l’altro. Chi sono? Ma i BTS naturalmente: i 7 ragazzi coreani che hanno portato il K-pop a essere un genere di riferimento anche lontano da Seul. Dopo Map of the soul (tra le poche gioie di questo 2020, anche se poi il tour è stato cancellato), oggi tornano con il loro nono album in studio, BE: siete pronti a scoprire 5 curiosità? Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) La scorsa settimana hanno trionfato agli MTV Europe Music Awards, aggiudicandosi ben 4 statuette (ovviamente, sono loro i più premiati di questa edizione). Da mesi dominano le classifiche di tutto il mondo, sfornando un successo dopo l’altro. Chi sono? Ma i BTS naturalmente: i 7 ragazzi coreani che hanno portato il K-pop a essere un genere di riferimento anche lontano da Seul. Dopo Map of the soul (tra le poche gioie di questo 2020, anche se poi il tour è stato cancellato), oggi tornano con il loro nono album in studio, BE: siete pronti a scoprire 5 curiosità?

Ultime Notizie dalla rete : OGGI ESCE OGGI ESCE BE, L ULTIMO ALBUM DEI BTS: ECCO 5 CURIOSITÀ Vanity Fair.it Renza Castelli il nuovo singolo “A piedi scalzi sulla neve”

Oggi esce in digitale e in radio “A piedi scalzi sulla neve” (etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist First), nuovo singolo di Renza Castelli (ascolta qui), scritto dalla stessa ...

