La seduzione delle forme: lo stile Kodo di Mazda compie 10 anni (Di venerdì 20 novembre 2020) Esattamente 10 anni fa, con la la concept car Shinari presentata al Salone di Los Angeles, Mazda svelava al mondo l'innovativo linguaggio stilistico 'Kodo - Soul of Motion' , che da lì in avanti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) Esattamente 10fa, con la la concept car Shinari presentata al Salone di Los Angeles,svelava al mondo l'innovativo linguaggio stilistico '- Soul of Motion' , che da lì in avanti ...

adolfdummkopf : RT @Darkness_andme: Tra le tante 'armi di seduzione'delle donne una delle migliori resterà sempre la voce.. secondo me...??????... https://t.c… - Mikele196610 : RT @Darkness_andme: Tra le tante 'armi di seduzione'delle donne una delle migliori resterà sempre la voce.. secondo me...??????... https://t.c… - Hellbrus1 : RT @Darkness_andme: Tra le tante 'armi di seduzione'delle donne una delle migliori resterà sempre la voce.. secondo me...??????... https://t.c… - PRiengmond : RT @Darkness_andme: Tra le tante 'armi di seduzione'delle donne una delle migliori resterà sempre la voce.. secondo me...??????... https://t.c… - DELIA49124753 : RT @Darkness_andme: Tra le tante 'armi di seduzione'delle donne una delle migliori resterà sempre la voce.. secondo me...??????... https://t.c… -