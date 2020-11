Flick | “Boateng? Lui per me è importante Rispetto la decisione di Low”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Hansi, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato anche di Jerome Boateng. Così il tecnico dei bavaresi: “E’avere una buona comunicazione con i giocatori e il club, io non controllo altro. Jerome per me è, lui lo sa. Ha centrato due volte il Triplete, ha fatto delle prestazioni eccezionali. C’è da dire sulle sue qualità. Low?la suadi non convocare Muller e Boateng, io non posso giudicare. Sono felice di averli con me in squadra, hanno qualità.” Foto: twitter uff Bayern M. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.