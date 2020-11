FCA-PSA - I primi contatti per la fusione risalgono al secondo semestre 2018 (Di venerdì 20 novembre 2020) La fusione tra i gruppi FCA e PSA è ormai a pochi passi dal perfezionamento, anche grazie all'accelerazione impressa negli ultimi giorni. A dimostrarlo non è solo la convocazione, per il 4 gennaio, delle assemblee degli azionisti, che potrebbe far presagire una rapida soluzione alla questione forse più dura da affrontare: il parere favorevole della Commissione Europea. L'accelerazione è anche dimostrata dal deposito, presso l'autorità olandese di vigilanza dei mercati, del prospetto informativo per la quotazione in Borsa del futuro gruppo Stellantis e dalla conseguente autorizzazione. Al di là dei numeri e dei tanti fattori di rischio, o delle considerazioni sulla logica dell'operazione, il documento fornisce anche una serie di indicazioni interessanti sul processo che ha portato all'accordo di fusione dello scorso dicembre. A tal proposito, sin da ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 novembre 2020) Latra i gruppi FCA e PSA è ormai a pochi passi dal perfezionamento, anche grazie all'accelerazione impressa negli ultimi giorni. A dimostrarlo non è solo la convocazione, per il 4 gennaio, delle assemblee degli azionisti, che potrebbe far presagire una rapida soluzione alla questione forse più dura da affrontare: il parere favorevole della Commissione Europea. L'accelerazione è anche dimostrata dal deposito, presso l'autorità olandese di vigilanza dei mercati, del prospetto informativo per la quotazione in Borsa del futuro gruppo Stellantis e dalla conseguente autorizzazione. Al di là dei numeri e dei tanti fattori di rischio, o delle considerazioni sulla logica dell'operazione, il documento fornisce anche una serie di indicazioni interessanti sul processo che ha portato all'accordo didello scorso dicembre. A tal proposito, sin da ...

