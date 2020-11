Emma Marrone, la frase (infelice) su Mika a X Factor: 'Ragionate in italiano' (Di venerdì 20 novembre 2020) Una puntata particolare quella di X Factor di ieri sera: Alessandro Cattelan è tornato alla guida del programma dopo la brutta esperienza con il Covid, mentre i giudici hanno dovuto affrontare una ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) Una puntata particolare quella di Xdi ieri sera: Alessandro Cattelan è tornato alla guida del programma dopo la brutta esperienza con il Covid, mentre i giudici hanno dovuto affrontare una ...

IOdonna : E' la grintosa e talentuosa Emma Marrone la protagonista della nostra cover in edicola oggi - IOdonna : Emma Marrone: «Finalmente piango. E non sono lacrime di dolore» - leggoit : Emma Marrone, la frase (infelice) su Mika a X Factor: «Ragionate in italiano» - PantanoRei : @Corriere Secondo Emma Marrone in Italia non siamo pronti a portare in finale artisti gender fluid di relativo tale… - Auriiiii9 : #rt seguimi e ti seguo se anche tu ami uno di questi cantanti italiani: - Tiziano Ferro - Ultimo - Alessandra Amoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone X Factor: tra il ritorno di Cattelan e l’amarezza di Emma Marrone Il Secolo XIX Emma Marrone, la frase (infelice) su Mika a X Factor: «Ragionate in italiano»

A farne le spese Blue Phelix e Vergo, rispettivamente in squadra con Emma e Mika. Emma è rimasta molto male per l'eliminazione di Blue Phelix ed ha commentato che l'Italia ancora "non è pronta" ad ...

“Scena Unita”, il fondo delle star per i lavoratori raccoglie due milioni in pochi giorni

Parte bene il fondo gestito da una ong per sostenere tecnici e maestranze dello spettacolo. Lo dice Fedez, uno dei fondatori ...

A farne le spese Blue Phelix e Vergo, rispettivamente in squadra con Emma e Mika. Emma è rimasta molto male per l'eliminazione di Blue Phelix ed ha commentato che l'Italia ancora "non è pronta" ad ...Parte bene il fondo gestito da una ong per sostenere tecnici e maestranze dello spettacolo. Lo dice Fedez, uno dei fondatori ...