Dabo non parte per Firenze: è in isolamento domiciliare (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bryan Dabo non è partito per Firenze. Il centrocampista giallorosso, al rientro dalla parentesi con la sua nazionale, ha effettuato un tampone rapido molecolare che ha dato un riscontro di sospetta positività. A riportarlo è il sito gianlucadimarzio.com. In attesa di conoscere l'esito del tampone naso-faringeo, Dabo è attualmente in isolamento domiciliare. In caso di esito negativo raggiungerà i compagni in Toscana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

