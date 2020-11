Covid: Messico, superati i 100mila morti (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - Il bilancio delle morti per coronavirus in Messico ha superato le 100 mila vittime, portando il Paese diventare il quarto al mondo ad aver oltrepassato questa soglia. "Oggi in Messico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - Il bilancio delleper coronavirus inha superato le 100 mila vittime, portando il Paese diventare il quarto al mondo ad aver oltrepassato questa soglia. "Oggi in...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico Covid: Messico, superati i 100mila morti - America Latina ANSA Nuova Europa Coronavirus: 2.200 morti negli Usa in 24 ore

Covid, rischio impennata di casi in Usa per il Thanksgiving

Duemiladuecento decessi da coronavirus in 24 ore: è il bilancio nell'ultimo bollettino negli Stati Uniti. I nuovi casi nel Paese sono invece oltre 200mila. "Non chiuderò l'economia a causa del virus.Intanto l'India ha superato nove milioni di casi e il Messico è diventato il quarto Paese al mondo per numero di decessi ...