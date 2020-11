Carlo Conti torna in TV: guarito dal Covid, sarà stasera sul palco di Tale e Quale Show (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo essere stato dimesso dieci giorni fa dal reparto malattie infettive all'ospedale di Careggi, Carlo Conti sarà stasera sul palco di Tale e Quale Show come annuncia lui stesso su Instagram. Leggi su comingsoon (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo essere stato dimesso dieci giorni fa dal reparto malattie infettive all'ospedale di Careggi,suldicome annuncia lui stesso su Instagram.

