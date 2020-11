Berlusconi sui tre deputati passati alla Lega: «Meglio perderli. Salvini? Con lui non voglio parlare» (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente di Forza Italia ai suoi spiega che non è infuriato per i transfughi, ma per la pregiudiziale sulla norma salva-Mediaset posta dal leader della Lega Leggi su corriere (Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente di Forza Italia ai suoi spiega che non è infuriato per i transfughi, ma per la pregiudiziale sulla norma salva-Mediaset posta dal leader della

Corriere : L’ira di Berlusconi sui tre passati alla Lega: «Meglio perderli. Salvini? Con lui non parlo» - berlusconi : Noi di Forza Italia siamo diversi dai nostri alleati, ma siamo incompatibili con questa sinistra. Noi siamo i soli… - SOLCALIENTE2 : @gnaojones @commossoilweb @AlvisiConci @carlo1493 @Gio15474822 Contestare va bene, ma sui fatti, non sui personalis… - Virus1979C : IL FISCO AMERICANO STA ANCORA CERCANDO I 130 MILIONI DI EURO DEL CASO MEDIATRADE, E UN TRIBUNALE SVIZZERO HA DATO L… - hurried57 : L'ira di Berlusconi sui deputati passati alla Lega: «Con Salvini non ci voglio parlare, non lo voglio neanche senti… -