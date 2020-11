Atalanta-Lammers | un misto di grinta e determinazione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’attaccante Olandese dell’classe 1997 scalpita per mostrare tutte le sue doti, vuole crescere e sa bene quello che vuole: segnare il più possibile per la sua Dea. Ha rilasciato delle dichiarazioni all’Eco di Bergamo facendo capire quanta importanza ha per lui cominciare a fare gol con continuità e familiarizzare con la Serie A, trasformando il suo potenziale in un arma pericolosa e spietata. Un giocatore che ha voglia di macinare centimetri per fare vincere la sua squadra.: che cosa ha detto nell’intervista l’attaccante? All’Eco di Bergamodichiara: “Mi sento a casa, Bergamo è una città davvero bella, anche se non ho avuto la possibilità di godermela finora, per via dell’emergenza coronavirus. La Serie A è una grande competizione e sono ...