Andrà tutto bene? Dipende

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ci risiamo: nuova ondata di Covid, ospedali presi di assalto, situazione di allarme generalizzata. Nonostante sette mesi di tempo avuti per imbastire un minimo di strategia, sembra di essere tornati a marzo. Quale che sia la posizione del lettore a proposito del Covid e quale che sia la posizione del lettore rispetto alle misure prese dal Governo italiano, quel che sta succedendo merita una riflessione che coinvolga il modo in cui il cervello umano funziona, proprio per poterlo utilizzare al meglio, in questo contesto e in tutti i contesti sfidanti che nella vita ci troveremo ad affrontare: dall’esame universitario alla prossima dieta, da un cambio di posizione lavorativa a un rapporto delicato da gestire e così via. È andato? La domanda è ovviamente retorica: basta aprire i giornali per capire che non è andato ...