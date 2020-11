X Factor 2020 | quarto Live Show in diretta – Doppia eliminazione Ospiti Elodie | Carl Brave e Leo Gassmann

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 novembre 2020)Giro di boa per ildi X, che arriva alla quarta puntata. Qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì, si rinnova l’appuntamento con ilblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena nel corso della serata. X: anticipazioniInsu SkyUno, a partire dalle 21.15, Daniela Collu (al posto di Alessandro Cattelan, a casa perché ancora positivo al Coronavirus) conduce la quarta puntata deldi X. In gara 9 ...