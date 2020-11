Un carcere più umano per dare più sicurezza anziché riprodurre illegalità (Di giovedì 19 novembre 2020) Da sempre il carcere e l’esecuzione penale sono oggetto di scontro. Il tema, però, non è la necessità di garantire che le pene vengano espiate, questo nessuno lo mette in discussione: la certezza della pena non è il nodo su cui si divide davvero la politica. Le idee divergono sulla funzione della pena, sul senso della carcerazione. Certo chi subisce una condanna deve pagare un debito con la società, il carcere è una punizione ma per noi deve diventare anche un’opportunità: deve avere una funzione rieducativa, deve consentire alle persone, quando escono, di non ripetere gli errori del passato, per impedire che tornino a delinquere. Questa è la strada indicata dalla Costituzione, la più utile e la più umana. L’altra è la strada di chi, per speculare, vuole trasformare la giustizia in vendetta e considera ogni persona che delinque una persona persa per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Da sempre ile l’esecuzione penale sono oggetto di scontro. Il tema, però, non è la necessità di garantire che le pene vengano espiate, questo nessuno lo mette in discussione: la certezza della pena non è il nodo su cui si divide davvero la politica. Le idee divergono sulla funzione della pena, sul senso della carcerazione. Certo chi subisce una condanna deve pagare un debito con la società, ilè una punizione ma per noi deve diventare anche un’opportunità: deve avere una funzione rieducativa, deve consentire alle persone, quando escono, di non ripetere gli errori del passato, per impedire che tornino a delinquere. Questa è la strada indicata dalla Costituzione, la più utile e la più umana. L’altra è la strada di chi, per speculare, vuole trasformare la giustizia in vendetta e considera ogni persona che delinque una persona persa per ...

