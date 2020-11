TFS: arriva l’anticipo della liquidazione per gli statali. Ma… (Di giovedì 19 novembre 2020) Finalmente gli statali con la pubblicazione del decreto di approvazione dell’accordo quadro per il finanziamento dell’anticipo del Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici possono incassare subito fino a 45mila euro dell’importo spettante per il loro TFS. Come possono fare? Sul sito dell’Inps è operativa la piattaforma per le richieste. Bisogna accedere, come per tutti i servizi Inps, con il proprio SPID, andare nella sezione di «certificazione del Tfs», inserire i propri dati, quelli dell’amministrazione presso la quale si lavorava e, infine, scegliere una delle banche aderenti alla convenzione firmata tra l’Associazione bancaria italiana e il ministero del Tesoro. l’anticipo agevolato può essere richiesto esclusivamente dai lavoratori che hanno terminato il servizio per pensionamento (di vecchiaia, anticipata, anticipata contributiva e “quota ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Finalmente glicon la pubblicazione del decreto di approvazione dell’accordo quadro per il finanziamento deldel Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici possono incassare subito fino a 45mila euro dell’importo spettante per il loro TFS. Come possono fare? Sul sito dell’Inps è operativa la piattaforma per le richieste. Bisogna accedere, come per tutti i servizi Inps, con il proprio SPID, andare nella sezione di «certificazione del Tfs», inserire i propri dati, quelli dell’amministrazione presso la quale si lavorava e, infine, scegliere una delle banche aderenti alla convenzione firmata tra l’Associazione bancaria italiana e il ministero del Tesoro.agevolato può essere richiesto esclusivamente dai lavoratori che hanno terminato il servizio per pensionamento (di vecchiaia, anticipata, anticipata contributiva e “quota ...

Da qui si arriva, a seconda della propria necessità, a poter digitale uno dei due servizi dedicati: "Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS" > "Quantificazione TFS" "Richiesta ...

Statali: chi può chiedere da oggi l'anticipo del Tfr

Via libera da oggi alle domande per chiedere l'anticipo del trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) per gli ex dipendenti pubblici.

Da qui si arriva, a seconda della propria necessità, a poter digitale uno dei due servizi dedicati: "Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS" > "Quantificazione TFS" "Richiesta ...