Spara ai figli di 15 e 7 anni | poi rimane lì a guardarli La più grande muore sul colpo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Si chiama Naomi Bell, era una mamma a tutti gli effetti e una donna in carriera: lavorava come insegnante, ma era anche e soprattutto una biologa di laboratorio. Si parla al passato di lei non perché sia morta, ma perché probabilmente non vedrà mai più la luce del sole. La donna infatti ha ucciso laa di 15e ha provato ad ammazzare ilo di 7 dopo averglito. Pare che la donna soffrisse di una brutta forma di depressione, peggiorata durante il periodo del lockdown dovuto al coronavirus. A raccontare quello che è successo è il marito della donna che era al telefono con ilo quando la moglie si è lasciata andare al folle gesto, come riporta anche il Sun. Owen Bell ha detto agli investigatori di aver “sentito un urlo orribile”, di essere poi corso a casa e di aver visto la moglie ...