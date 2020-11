Sette miliardi di aiuti e un terzo decreto Ristori. E forse anche un quarto (Di giovedì 19 novembre 2020) Basta guardare la denominazione e le date dei due provvedimenti che l’hanno preceduto - il decreto Ristori del 27 ottobre e il decreto Ristori bis del 7 novembre - per capire cosa significa il decreto Ristori ter, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri il 20 novembre. Il terzo decreto in ventiquattro giorni. Significa questo: bisogna tirare fuori più soldi. E i calcoli del Governo sugli aiuti da destinare all’Italia divisa in tre colori vanno rifatti. Il tentativo di riallinearsi alla corsa del virus e ai problemi che stanno generando le restrizioni e le chiusure passa per un nuovo disegno, che sarà sottoposto al vaglio di una riunione serale a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Lo schema: ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Basta guardare la denominazione e le date dei due provvedimenti che l’hanno preceduto - ildel 27 ottobre e ilbis del 7 novembre - per capire cosa significa ilter, atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri il 20 novembre. Ilin ventiquattro giorni. Significa questo: bisogna tirare fuori più soldi. E i calcoli del Governo suglida destinare all’Italia divisa in tre colori vanno rifatti. Il tentativo di riallinearsi alla corsa del virus e ai problemi che stanno generando le restrizioni e le chiusure passa per un nuovo disegno, che sarà sottoposto al vaglio di una riunione serale a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza. Lo schema: ...

