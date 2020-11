Sebastian Frey precisa: “Io dirigente della Fiorentina? Nessuna chiamata” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, durante un’intervista rilasciata al sito ‘agentianonimi.com.’, ha espresso il proprio parere in merito all’attuale situazione del club viola e su un suo possibile futuro come dirigente: “Io nella dirigenza della Fiorentina? Ho sempre messo avanti la mia lealtà nei confronti della viola, la gente mi rispetta tanto a Firenze, ma dobbiamo volerlo da entrambe le parti. Ad oggi c’è confusione a l’interno della società e non mi ha chiamato nessuno. Dove può arrivare questa squadra? Per me la Fiorentina deve avere l’obiettivo di tornare in Europa, fare di meno sarebbe un fallimento. Per fare di più è ancora presto”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ex portiere, Sebastien, durante un’intervista rilasciata al sito ‘agentianonimi.com.’, ha espresso il proprio parere in merito all’attuale situazione del club viola e su un suo possibile futuro come: “Io nella dirigenza? Ho sempre messo avanti la mia lealtà nei confrontiviola, la gente mi rispetta tanto a Firenze, ma dobbiamo volerlo da entrambe le parti. Ad oggi c’è confusione a l’internosocietà e non mi ha chiamato nessuno. Dove può arrivare questa squadra? Per me ladeve avere l’obiettivo di tornare in Europa, fare di meno sarebbe un fallimento. Per fare di più è ancora presto”. SportFace.

