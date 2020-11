Salvini attacca Berlusconi, poi arriva la distensione (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - "Ora basta, mi hanno stufato". Chi ha parlato con Matteo Salvini riferisce che per il segretario leghista la misura è colma. I segnali di rischio implosione per la coalizione di centrodestra sono evidenti e si colgono nella controffensiva leghista che decide, all'indomani dell'ultima apertura di Silvio Berlusconi alla collaborazione con la maggioranza di governo, di annunciare il passaggio di tre deputati di Forza Italia alla Lega. Le trattative con Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara andavano avanti da tempo, spiegano fonti qualificate del partito di Salvini, secondo cui la tempistica dell'annuncio non è casuale ma un atto deliberato. Una sorta di squillo di trombe contro gli azzurri, che si somma alla pregiudiziale di costituzionalità presentata dai leghisti contro il decreto Covid che contiene l'emendamento ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - "Ora basta, mi hanno stufato". Chi ha parlato con Matteoriferisce che per il segretario leghista la misura è colma. I segnali di rischio implosione per la coalizione di centrodestra sono evidenti e si colgono nella controffensiva leghista che decide, all'indomani dell'ultima apertura di Silvioalla collaborazione con la maggioranza di governo, di annunciare il passaggio di tre deputati di Forza Italia alla Lega. Le trattative con Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara andavano avanti da tempo, spiegano fonti qualificate del partito di, secondo cui la tempistica dell'annuncio non è casuale ma un atto deliberato. Una sorta di squillo di trombe contro gli azzurri, che si somma alla pregiudiziale di costituzionalità presentata dai leghisti contro il decreto Covid che contiene l'emendamento ...

