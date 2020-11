Recovery plan, l’Italia è in ritardo? Conte: “E’ una fake news. Abbiamo presentato le linee guida a Bruxelles e sono state addirittura convalidate” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Oggi è stata pubblicata su un quotidiano una fake news che dice che l’Italia è in ritardo sulla presentazione del piano di resilienza e ripresa nazionale. E’ stata inventata, l’Italia ha presentato le linee guida a Bruxelles e sono addirittura convalidate e condivise da un passaggio parlamentare costruttivo. Stiamo già lavorando con la Commissione”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla giornata conclusiva dell’Assemblea annuale dell’Anci. “Dobbiamo augurarci che i rallentamenti – ha aggiunto -, che non vengono dall’Italia che sta lavorando alacremente, non vengano da quel soffio di sovranismo che ancora alita in via più marginale in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) “Oggi è stata pubblicata su un quotidiano unache dice cheè insulla presentazione del piano di resilienza e ripresa nazionale. E’ stata inventata,haleconvalidate e condivise da un passaggio parlamentare costruttivo. Stiamo già lavorando con la Commissione”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, intervenendo alla giornata conclusiva dell’Assemblea annuale dell’Anci. “Dobbiamo augurarci che i rallentamenti – ha aggiunto -, che non vengono dalche sta lavorando alacremente, non vengano da quel soffio di sovranismo che ancora alita in via più marginale in ...

