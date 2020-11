Rapide di Mahmood: quando il passato si accascia dietro ai ricordi (Di giovedì 19 novembre 2020) Rapide di Mahmood è il brano con cui Casadilego si esibirà nel corso del quarto Live di X Factor 2020. Significato e testo del singolo Rapide di Mahmood è il brano con cui la concorrente Casadilego si giocherà le sorti del quarto Live di X Factor 2020. Date le doti cantautorali ed interpretativa dell’artista, non è difficile immaginare un buon lavoro. Di recente la giovanissima originaria della provincia di Teramo ha emozionato la giuria con l’inedito Lontanissimo ed è tra i nomi più quotati alla vittoria finale. Rapide di Mahmood è una ballad dal sapore intenso. Il singolo pubblicato il 16 gennaio 2020 avrebbe dovuto fare da apripista di un nuovo album. Un save the date eventualmente rimandato a causa della pandemia che ha investito il mondo. Rapide porta la firma ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020)diè il brano con cui Casadilego si esibirà nel corso del quarto Live di X Factor 2020. Significato e testo del singolodiè il brano con cui la concorrente Casadilego si giocherà le sorti del quarto Live di X Factor 2020. Date le doti cantautorali ed interpretativa dell’artista, non è difficile immaginare un buon lavoro. Di recente la giovanissima originaria della provincia di Teramo ha emozionato la giuria con l’inedito Lontanissimo ed è tra i nomi più quotati alla vittoria finale.diè una ballad dal sapore intenso. Il singolo pubblicato il 16 gennaio 2020 avrebbe dovuto fare da apripista di un nuovo album. Un save the date eventualmente rimandato a causa della pandemia che ha investito il mondo.porta la firma ...

morena_faenza : Rapide di #Mahmood: quando il passato si accascia dietro ai ricordi. Di Antonella Esposito @Antonella_Zon - its_benedetta : raga ma vogliamo parlare di Casadilego che canterà rapide di mahmood? NON VEDO L'ORA #XF2020 - flamanc24 : Mahmood e Calcuttaaaa! RAPIDE È BELLISSIMA E NON ME LA DOVETE ROVINAREEEE!!! - worldgoodvibes : RT @MariaclaraPra: Non vedo l'ora di sentire Elisa cantare Rapide,una delle canzoni più belle di sempre?? @XFactor_Italia @Machete_Mnlt @ma… - MariaclaraPra : Non vedo l'ora di sentire Elisa cantare Rapide,una delle canzoni più belle di sempre?? @XFactor_Italia @Machete_Mnlt… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapide Mahmood Rapide di Mahmood: quando il passato si accascia dietro ai ricordi ZON.it Ecco come Alessandro Cattelan ha annunciato il ritorno a ‘X Factor’

Con un video pubblicato su Instagram, un balletto sulle note di ‘Without Me’ di Eminem: «Sembra tutto così vuoto senza di me» ...

Casadilego X Factor 2020: età, biografia canzoni, vero nome Elisa

Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è già candidata alla vittoria finale di X Factor 2020. Età, biografia e carriera della giovanissima artista ...

Con un video pubblicato su Instagram, un balletto sulle note di ‘Without Me’ di Eminem: «Sembra tutto così vuoto senza di me» ...Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è già candidata alla vittoria finale di X Factor 2020. Età, biografia e carriera della giovanissima artista ...