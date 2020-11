“Qui è vietato parlare di coronavirus, dpcm, virologia”: ecco cosa accade in un bar romano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Qui è vietato parlare di coronavirus”. Succede in un bar della periferia di Roma, quasi ai confini con Fiumicino. Sopra la macchinetta del caffè è ben visibile un cartello giallo, esposto con fierezza da Cristina Mattioli, la proprietaria del locale. “È sconsigliato formulare possibili scenari, veggenze su prossimi dpcm e virologia”. Qui ci si può godere un caffè senza troppe preoccupazioni, almeno nel frangente di tempo di un caffè. Un’idea semplice e neanche troppo elaborata, che è diventata virale sui social. Il bar propone anche degli argomenti di discussione. “Chi vincerà il Grande Fratello Vip?”, “Chi è più matto, Nina Moric o Fabrizio Corona?”. “Mark Caltagirone esiste?”, “Ma perché i 33 trentini dovrebbero entrare a Trento trotterellando?”. All’Ansa la proprietaria ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)di”. Succede in un bar della periferia di Roma, quasi ai confini con Fiumicino. Sopra la macchinetta del caffè è ben visibile un cartello giallo, esposto con fierezza da Cristina Mattioli, la proprietaria del locale. “È sconsigliato formulare possibili scenari, veggenze su prossimi. Qui ci si può godere un caffè senza troppe preoccupazioni, almeno nel frangente di tempo di un caffè. Un’idea semplice e neanche troppo elaborata, che è diventata virale sui social. Il bar propone anche degli argomenti di discussione. “Chi vincerà il Grande Fratello Vip?”, “Chi è più matto, Nina Moric o Fabrizio Corona?”. “Mark Caltagirone esiste?”, “Ma perché i 33 trentini dovrebbero entrare a Trento trotterellando?”. All’Ansa la proprietaria ha ...

marcocf69 : RT @mariamarilucen: @25O319 @marcocf69 @rrico_e @palamini_maria @marco73rm @Pinzie @FirmatoMorgan Perché sarai 'vecchio' e non avrai cominc… - mariamarilucen : @25O319 @marcocf69 @rrico_e @palamini_maria @marco73rm @Pinzie @FirmatoMorgan Perché sarai 'vecchio' e non avrai co… - birraacqui : No qui siamo arrivati all'assurdo.senso unico di marcia per i pedoni e vietato fare inversione a u per comprare… - Giulia47387124 : Ma c'è del Vietato Morire qui ?? - marcoXbresciani : @fed851 @Piu_Europa @piercamillo Non ho detto vietato sempre. Ci mancherebbe! Anche adesso serve chiedere il permes… -

Ultime Notizie dalla rete : “Qui vietato Trump, Twitter «fuori controllo». Il suo profilo ha i mesi contati Corriere della Sera