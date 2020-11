“Non ci possono essere giudici donne”: il prof delle frasi sessiste è stato sospeso (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono costate care le frasi sessiste pronunciate durante una lezione di Bioetica on line dal professore Donato Mitola, cultore della materia presso l’Università di Bari. Mitola ha detto che “Non ci possono essere giudici donne, perche’ giudicare vuol dire essere imparziali e le donne invece sono condizionate dall’emotivita’” e altre frasi che hanno sorpreso gli studenti della facoltà di Medicina. I video della lezione hanno fatto velocemente il giro del web e provocato la reazione indignata dell’associazione studentesca Link, che ha chiesto l’intervento del preside della Scuola di medicina e del rettore. “Per l’ennesima volta il nostro Corso di Laurea e’ stato teatro di un episodio sessista e misogino – ha dichiarato ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono costate care lepronunciate durante una lezione di Bioetica on line dalessore Donato Mitola, cultore della materia presso l’Università di Bari. Mitola ha detto checidonne, perche’ giudicare vuol direimparziali e le donne invece sono condizionate dall’emotivita’” e altreche hanno sorpreso gli studenti della facoltà di Medicina. I video della lezione hanno fatto velocemente il giro del web e provocato la reazione indignata dell’associazione studentesca Link, che ha chiesto l’intervento del preside della Scuola di medicina e del rettore. “Per l’ennesima volta il nostro Corso di Laurea e’teatro di un episodio sessista e misogino – ha dichiarato ...

SeaWatchItaly : 'Gli Stati democratici non solo non possono mai limitare il soccorso in mare ma neppure chiudere i porti o respinge… - Piu_Europa : Con il #Covid, record assoluto di debito pubblico. E cosa ne stiamo facendo? Nazionalizzazioni e sussidi a pioggi… - marcoconterio : Oggi, Rocco Commisso, Proprietario della Fiorentina: 'Privatamente assegnerò cartellini gialli e rossi ai giornalis… - CARONTEII : RT @ros_raff: In questa situazione difficile, surreale per la Campania leggere che da 2 settimane parecchie persone disponibili non possono… - cristin64520940 : RT @EnzaRomano8: Abbiamo aspettato tanto di vedervi di nuovo insieme ed avevamo avuto questo grandissimo regalo ed adesso non ci possono la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non possono Preferred Hotel Group, Inc. lancia il marchio alberghiero sostenibile Beyond Green Fortune Italia