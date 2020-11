Napoli | Osimhen torna con la Roma? Calata la febbre a Bakayoko

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Mezzo sospiro di sollievo per ildi Gattuso: Victornon si dovrà operare e quindi potrebbere già contro laDopo aver temuto il peggio Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. Victornon dovrà finire sotto i ferri a seguito dell’infortunio rimediato con la Nigeria. Gli esami effettuati a Villa Stuart hanno escluso la necessità di bloccare l’articolazione e il giocatore ha già iniziato la fisioterapia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, impossibile il suo rientro per domenica contro il Milan. Appare possibile, pero?, il suo recupero per la partita contro la, domenica 29 novembre. Ovviamente lo staff medico azzurro lo seguira? quotidianamente perche? non si vogliono rischiare ricadute. Col Milan non saranno disponibili Ospina, Hysaj e ...