MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP del Portogallo Chi si prenderà la piazza d’onore?

(Di giovedì 19 novembre 2020) Si chiude la stagione del Motomondiale ed è tempo del Gran Premio del2020. Si correrà per la prima volta in assoluto sullo splendido tracciato di Portimao, con le sue curve da cuore in gola e sali-scendi mozzafiato. Il titolo della classe regina è stato già assegnato a Joan Mir ma non mancheranno gli spunti per l’ultimo appuntamento del campionato. Andiamo a scoprire quelli più importanti, a livello di classifica, addii, ultime chance e tentativi di riscosse personali. 1 Chi sarà il vice-campione del mondo? Chi conquisterà lain. Alle spalle di Joan Mir (che ha chiuso la sua annata con 171 punti) al momento c’è il nostro Franco Morbidelli che, grazie alla terza vittoria del suo anno è salito fino a quota 142 punti. Il pilota romanodifendere un margine di 4 punti ...