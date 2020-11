MotoGP, Andrea Dovizioso: “Soddisfatto della mia carriera, con Ducati rapporto speciale. Voglio concludere con un bel risultato” (Di giovedì 19 novembre 2020) Andrea Dovizioso arriva all’ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP in sesta posizione nella classifica generale, con ancora delle possibilità per concludere l’annata in top-3. Il titolo è già stato assegnato allo spagnolo della Suzuki Joan Mir e dunque per lui il target possibile è quello descritto. Sarà un weekend particolare per il “Dovi” che disputerà la sua ultima gara sulla Ducati, prendendosi poi una pausa di un anno. Una stagione di distanza e poi si vedrà. Di sicuro il centauro italiano, in sella alla sua GP20, cercherà di terminare nel migliore dei modi, volendo mettere da parte incomprensioni e problemi con la D16, riguardanti soprattutto le gomme Michelin a cui il forlivese non è riuscito ad adattarsi come avrebbe voluto: “Vogliamo concludere in ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)arriva all’ultimo appuntamento del Mondiale 2020 diin sesta posizione nella classifica generale, con ancora delle possibilità perl’annata in top-3. Il titolo è già stato assegnato allo spagnoloSuzuki Joan Mir e dunque per lui il target possibile è quello descritto. Sarà un weekend particolare per il “Dovi” che disputerà la sua ultima gara sulla, prendendosi poi una pausa di un anno. Una stagione di distanza e poi si vedrà. Di sicuro il centauro italiano, in sella alla sua GP20, cercherà di terminare nel migliore dei modi, volendo mettere da parte incomprensioni e problemi con la D16, riguardanti soprattutto le gomme Michelin a cui il forlivese non è riuscito ad adattarsi come avrebbe voluto: “Vogliamoin ...

