Maria de Filippi rompe il silenzio sui suoi rapporti con Emma | “Non la chiamo per…”

(Di giovedì 19 novembre 2020) I telespettatori di canale 5 sanno perfettamente cheMarrone eDesono grandi amiche. Dopo la partecipazione della giovane ad Amici sono rimaste in buoni. Tuttavia la conduttrice ha detto che non ha intenzione di chiamarla. Ecco il motivo.deilDedurante un’intervista ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : #Amici20, fuori Timor Steffens e Stash: entrano Lorella Cuccarini e Arisa - NiccMattiAlEmma : RT @nom3utent3: 'Voglio andare ad amici. MARIAA voglio il serale, la maglia blu' Maria de Filippi camma fa?dai su diamo il serale a Tommas… - francesca12084 : RT @nom3utent3: 'Voglio andare ad amici. MARIAA voglio il serale, la maglia blu' Maria de Filippi camma fa?dai su diamo il serale a Tommas… - zorlandoteam : RT @nom3utent3: 'Voglio andare ad amici. MARIAA voglio il serale, la maglia blu' Maria de Filippi camma fa?dai su diamo il serale a Tommas… - abbracciamiora_ : RT @nom3utent3: 'Voglio andare ad amici. MARIAA voglio il serale, la maglia blu' Maria de Filippi camma fa?dai su diamo il serale a Tommas… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Raffaella Mennoia fa parte della redazione di Uomini e Donne da tanti anni e, grazie al suo lavoro, ha avuto modo di stringere un bel rapporto anche con Maria De Filippi. Ma non solo, perché la storic ...GF Vip, Selvaggia Roma fa un'insinuazione su Andrea Zelletta: "Non voglio dire nulla" In queste ultime ore c'è stato un furioso scontro tra Selvaggia Roma ...