M5S, Rousseau a caccia di introiti (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Prosegue il gelo tra M5S e Associazione Rousseau. Questa volta lo scontro riguarda il "piano 2020-21" che sarà presentato lunedì dalla creatura di Davide Casaleggio. Iniziativa disconosciuta dai vertici grillini, che parlano di azione "non concordata". Durante l'evento online sarà presentato "un piano di autofinanziamento 2020/2021" per compensare "i gravi e mancati introiti previsti", spiega Rousseau riferendosi all'annosa questione dei mancati versamenti dei parlamentari. Casaleggio proverà a dare nuovo smalto alla piattaforma lanciando "attività e progetti che possano aggregare i contributi necessari" al proseguimento delle attività di Rousseau. E intanto incassa l'appoggio di Alessandro Di Battista. "Farò una donazione e grazie", scrive l'ex deputato romano in un commento al post di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Prosegue il gelo tra M5S e Associazione. Questa volta lo scontro riguarda il "piano 2020-21" che sarà presentato lunedì dalla creatura di Davide Casaleggio. Iniziativa disconosciuta dai vertici grillini, che parlano di azione "non concordata". Durante l'evento online sarà presentato "un piano di autofinanziamento 2020/2021" per compensare "i gravi e mancatiprevisti", spiegariferendosi all'annosa questione dei mancati versamenti dei parlamentari. Casaleggio proverà a dare nuovo smalto alla piattaforma lanciando "attività e progetti che possano aggregare i contributi necessari" al proseguimento delle attività di. E intanto incassa l'appoggio di Alessandro Di Battista. "Farò una donazione e grazie", scrive l'ex deputato romano in un commento al post di ...

