LIVE Thiem-Rublev 2-6, 5-4 ATP Finals 2020 DIRETTA: l’austriaco trova il controbreak. Ora il russo servirà per salvare il set (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ace di Thiem che va per la prima volta in vantaggio nel match. Ora Rublev servirà per rimanere nel set. 40-0 Altro errore di Rublev. 30-0 Due servizi imprendibili dell’austriaco che ha ritrovato smalto. 4-4 Arriva il break per Thiem che riapre il set pareggiando il conto nel parziale! 40-A Palla break: Rublev sbaglia un rovescio incrociato concedendo una chance al rivale. 40-40 Per la prima volta si va ai vantaggi su un turno di servizio del russo. 40-30 Viene avanti sulla risposta Thiem chiudendo lo scambio con una volèe a rete. 40-15 Thiem prova a dare segnali di ripresa, ma non sembra essere in giornata sin qui. ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Ace diche va per la prima volta in vantaggio nel match. Oraper rimanere nel set. 40-0 Altro errore di. 30-0 Due servizi imprendibili delche ha rito smalto. 4-4 Arriva il break perche riapre il set pareggiando il conto nel parziale! 40-A Palla break:sbaglia un rovescio incrociato concedendo una chance al rivale. 40-40 Per la prima volta si va ai vantaggi su un turno di servizio del. 40-30 Viene avanti sulla rispostachiudendo lo scambio con una volèe a rete. 40-15prova a dare segnali di ripresa, ma non sembra essere in giornata sin qui. ...

