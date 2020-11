L’impatto della tecnologia sull’industria del gioco d’azzardo online

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’industria del gambling, ossia il, è quella che forse più di tutte ha favorito dell’avanzamento tecnologico, la diffusione dei dispositivi elettronici e l’accesso a internet. Grazie a questi fattori questo mercato è cresciuto in maniera esponenziale. Ilè un passatempo umano che ha migliaia di anni. Ed è sempre sopravvissuto come attività ludica ricreativa perché riesce a farci sfogare e a convogliare tutte le nostre attenzioni in maniera stupefacente, ottenendo il risultato doppio di emozionarci e rilassarci, allo stesso tempo. Se non fosse che, purtroppo, a volte questa attività, quando diventa un’abitudine, rischia di diventare una dipendenza, persino i medici la prescriverebbero per la nostra salute. Chi gioca a poker o con la roulette russa, infatti, in genere è una ...