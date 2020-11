Hell Raton: “Oggi sotto attacco”. Emma Marrone non la prende bene (Di venerdì 20 novembre 2020) Scintille tra i due giudici, Hell Raton manda una frecciatina ad Emma e Mika che sono rimasti con un solo concorrente in gara. Torna alla conduzione Daniela Collu con Hot Factor dove viene omaggiata di una clip da parte di Manuelito che ripercorre le sue due puntate al timone di X-Factor al posto di Alessandro L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Scintille tra i due giudici,manda una frecciatina ade Mika che sono rimasti con un solo concorrente in gara. Torna alla conduzione Daniela Collu con Hot Factor dove viene omaggiata di una clip da parte di Manuelito che ripercorre le sue due puntate al timone di X-Factor al posto di Alessandro L'articolo proviene da YesLife.it.

smo0024 : @hosceltome Parlo da fan di Hell raton, Machete etc, ha sbagliato tutto. Produzioni troppo grandi e non adatte a lo… - card0ri : Ma nessuno che abbia qualcosa da dire su Hell Raton? Arrogante e spocchioso, questa sera non mi è per niente piaciuto. #XF2020 - Ms_MartyReid : RT @AndiRam91376096: Hell raton: io non ho preso il rischio.. abbiamo preso un rischio #XF2020 - pensieria30anni : #XF2020 Pagellone della serata: #manuelito Hell Raton: voto 5 Hai un tridente d'attacco, e se ne sta in difesa fors… - ventunogirasoli : ‘Oh nO HeLl RaToN stA snAtUraNdo lE rAgaZzE 1!1!1!1!’ vi ricordo che state parlando di uno che porta avanti una d… -

Ultime Notizie dalla rete : Hell Raton Hell Raton: la musica è una cura. E una via di fuga La Repubblica X Factor 2020 quarto Live con due eliminati: chi è uscito e cosa è successo

Doppia eliminazione nel quarto appuntamento con la gara del talent show di Sky, Alessandro Cattelan è tornato al suo posto sul palco, Leo Gassmann e Elodie ospiti: tutto quello che è successo stasera ...

X Factor 2020: ospiti del quarto live Elodie, Carl Brave e Leo Gassman

X Factor 2020: ospiti del quarto live Elodie, Carl Brave e Leo Gassman. Giro di boa per lo show di Sky, prodotto da Fremantle. Al momento non c'è la conferma di Alessandro Cattelan ...

Doppia eliminazione nel quarto appuntamento con la gara del talent show di Sky, Alessandro Cattelan è tornato al suo posto sul palco, Leo Gassmann e Elodie ospiti: tutto quello che è successo stasera ...X Factor 2020: ospiti del quarto live Elodie, Carl Brave e Leo Gassman. Giro di boa per lo show di Sky, prodotto da Fremantle. Al momento non c'è la conferma di Alessandro Cattelan ...