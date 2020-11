GF Vip 5, incidente e brutta caduta per Selvaggia Roma (VIDEO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Selvaggia Roma sta creando tante dinamiche al Grande Fratello Vip 5 Venerdì scorso gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno accolto una nuova concorrente: Selvaggia Roma. Quest’ultima in pochissime ore ha scatenato il caos. In primis si è scagliata con Elisabetta Gregoraci, poi ha rivelato a tutti di aver avuto dei flirt con tanto di baci con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Ovviamente entrambi hanno negato il tutto, ma l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha detto di avere le prove nel suo telefonino. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, lei e il fratello di Mario Balotelli si sarebbero scambisti un bacio in discoteca quando lui era già fidanzato con l’attuale compagna Giorgia. Inoltre, a Mattino 5 Dainelli ha dato un nuovo scoop, ovvero una ragazza dice di essere stata insieme allo sportivo. Ma ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 19 novembre 2020)sta creando tante dinamiche al Grande Fratello Vip 5 Venerdì scorso gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno accolto una nuova concorrente:. Quest’ultima in pochissime ore ha scatenato il caos. In primis si è scagliata con Elisabetta Gregoraci, poi ha rivelato a tutti di aver avuto dei flirt con tanto di baci con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Ovviamente entrambi hanno negato il tutto, ma l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha detto di avere le prove nel suo telefonino. Secondo le sue dichiarazioni, infatti, lei e il fratello di Mario Balotelli si sarebbero scambisti un bacio in discoteca quando lui era già fidanzato con l’attuale compagna Giorgia. Inoltre, a Mattino 5 Dainelli ha dato un nuovo scoop, ovvero una ragazza dice di essere stata insieme allo sportivo. Ma ...

