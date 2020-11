Leggi su chenews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Migliaia di morti ogni anno, vengono provocate dalin. Preoccupa anche l’alcohol, secondo il rapporto di Parigi. Fonte foto: (Pixabay)Difficile pensare che fosse stato addirittura il maggiornte di morti premature in, ma che la famosa frase: “Il fumo uccide” sia assolutamente vera, questo è un dato di fatto. Ora però, arrivano i risultati del, dopo un rapporto presentato a Parigi. Secondo questa organizzazione, “il consumo di tabacco resta ilfattore di rischio comportamentale per la salute”. Leggi anche >>> “Non dire niente a lui” Il messaggio al fratello, poi Valentina scompare Ile la, che numeri in! Sapevate che secondo una scienza, ...