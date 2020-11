Coronavirus: domani Fdi presenta libro Speranza non uscito (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - domani, alle 11.30, in diretta Facebook sulla pagina di Fratelli d'Italia, presentazione non autorizzata del libro del ministro Roberto Speranza ‘Perché guariremo', le cui vendite sono state bloccate a pochi giorni dal lancio. Interverranno il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, il deputato e responsabile del dipartimento Sanità, Marcello Gemmato, e il vicepresidente di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Mario Pozzi. “Ci troviamo in una situazione drammatica a causa dell'immobilismo estivo di questo governo –spiegano gli esponenti di Fdi– Il nostro ministro della Salute era troppo concentrato sulla stesura del suo libro autocelebrativo. Forse il virus è stato visto come un possibile business per la sinistra e per lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) -, alle 11.30, in diretta Facebook sulla pagina di Fratelli d'Italia,zione non autorizzata deldel ministro Roberto‘Perché guariremo', le cui vendite sono state bloccate a pochi giorni dal lancio. Interverranno il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, il deputato e responsabile del dipartimento Sanità, Marcello Gemmato, e il vicepresidente di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Mario Pozzi. “Ci troviamo in una situazione drammatica a causa dell'immobilismo estivo di questo governo –spiegano gli esponenti di Fdi– Il nostro ministro della Salute era troppo concentrato sulla stesura del suoautocelebrativo. Forse il virus è stato visto come un possibile business per la sinistra e per lo stesso ...

