Campania, boom di guariti oggi: calano i contagi e anche i decessi (Di giovedì 19 novembre 2020) Campania. Trend stabile sui contagi in Campania. oggi, 19 novembre, sono 3.334 i positivi nella regione su 23.496 tamponi processati. Si registrano 32 decessi. È boom di guariti, 2.255. Lo rende noto l’unità di crisi regionale. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 3.334 di cui: Asintomatici: 3.127 Sintomatici: 207 Tamponi del giorno: 23.496 Totale positivi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 novembre 2020). Trend stabile suiin, 19 novembre, sono 3.334 i positivi nella regione su 23.496 tamponi processati. Si registrano 32. Èdi, 2.255. Lo rende noto l’unità di crisi regionale. Il bollettino diPositivi del giorno: 3.334 di cui: Asintomatici: 3.127 Sintomatici: 207 Tamponi del giorno: 23.496 Totale positivi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ottopagine : Covid: 3300 nuovi casi, boom di guariti in un giorno - radioalfa : Economia, Campania. Export in calo ma è boom per l'agroalimentare - infoitinterno : Coronavirus in Campania: mini focolai negli ospedali boom di contagi in trincea - ilnapolionline : CdS Campania - 'Il boom di Fabian Ruiz, tre assist per Rino Gattuso' - - Lanf040264 : #Campania. #Covid_19, Croce rossa di #Napoli: boom ambulanze abusive, anche infiltrazioni criminali. Richieste cif… -