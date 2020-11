Calciomercato Inter: tutto su Paredes, l’argentino è in pole per gennaio (Di giovedì 19 novembre 2020) Calciomercato Inter: il club nerazzurro punterà tutto su Leandro Paredes nel mercato di gennaio. l’argentino è in pole Antonio Conte ha sempre avuto un debole per Leandro Paredes. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nel 2016 da neo allenatore del Chelsea aveva messo nel mirino proprio l’argentino, che era in uscita dalla Roma. L’attuale giocatore del PSG è quello che manca all’Inter, sempre alla ricerca di un regista capace di verticalizzare immediatamente per le punte. Sono tante le strade che possono portare allo scambio tra Paredes ed Eriksen. Sul piano finanziario le due societa? possono arrivare facilmente ad un’intesa, considerando che i francesi per acquistare l’argentino ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020): il club nerazzurro punteràsu Leandronel mercato diè inAntonio Conte ha sempre avuto un debole per Leandro. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nel 2016 da neo allenatore del Chelsea aveva messo nel mirino proprio, che era in uscita dalla Roma. L’attuale giocatore del PSG è quello che manca all’, sempre alla ricerca di un regista capace di verticalizzare immediatamente per le punte. Sono tante le strade che possono portare allo scambio traed Eriksen. Sul piano finanziario le due societa? possono arrivare facilmente ad un’intesa, considerando che i francesi per acquistare...

