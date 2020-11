Bonus Natale 2020: AppIO e Inps, ecco come avere le agevolazioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Bonus Natale segnerà l’esordio del Piano Italia Cashless, il programma di disincentivazione del denaro contante sposato dal governo. Prima dell’entrata in vigore del Bonus cashback, si avranno 30 giorni, il mese di dicembre, per poter ricevere il 10% – fino a massimo 150 euro – di rimborso sugli acquisti effettuati con moneta elettronica. Segui Termometro Politico su Google News Bonus Natale: di cosa si tratta e come funziona Cos’è il Bonus Natale? Si è creata un po’ di confusione in rete sul significato di questa espressione: innanzitutto, bisogna intendere la speciale tranche di Bonus cashback che permetterà di ottenere il rimborso del 10% della spesa effettuata con carta tra il primo e il 31 dicembre fino a un ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilsegnerà l’esordio del Piano Italia Cashless, il programma di disincentivazione del denaro contante sposato dal governo. Prima dell’entrata in vigore delcashback, si avranno 30 giorni, il mese di dicembre, per poter ricevere il 10% – fino a massimo 150 euro – di rimborso sugli acquisti effettuati con moneta elettronica. Segui Termometro Politico su Google News: di cosa si tratta efunziona Cos’è il? Si è creata un po’ di confusione in rete sul significato di questa espressione: innanzitutto, bisogna intendere la speciale tranche dicashback che permetterà di ottenere il rimborso del 10% della spesa effettuata con carta tra il primo e il 31 dicembre fino a un ...

