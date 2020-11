Ash71Pietro : Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen smentisce trattative per sostituire Johnny Depp - FattoreOscuro : @Morelembaum1 Animali fantastici e dove trovarli - lyscamander_dgh : “animali fantastici e dove trovarli” un po’ particolare .. @harlowe_dgh avrebbe scoperto, infatti, la dedica e auto… - Vanson61 : @MarioScelzo1 Siete degli “animali” fantastici. ????? - dio_nysuss : io che ho fatto la tesi della triennale sugli animali fantastici nel medioevo ???? can't wait di essere blasfema -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici

Mads Mikkelsen in un’intervista con il sito IGN ha smentito le voci di trattative in corso per sostituire Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald in Animali fantastici 3. Dopo l’uscita di scena ...Una delle versioni DC più attese del 2021 non è un nuovo film o spettacolo: è la rielaborazione di Zack Snyder del tanto diffamato film del 2017 Justice League. Snyder sta realizzando una nuova versio ...