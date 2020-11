WEC, Aston Martin potrebbe lasciare la classe GTE-Pro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il WEC potrebbe presto perdere Aston Martin dall’elenco dei costruttori iscritti alla categoria GTE in veste ufficiale. Uno scenario che verrebbe evitato solamente fino al 2022, naturale scadenza dell’impegno di 5 stagioni preso dalla casa inglese. Il motivo è l’esordio in Formula 1 a partire dal prossimo anno, che comporta un grande investimento di denaro. WEC Aston Martin GTE – Tagli al budget Nicki Thiim e Marco Sorensen hanno da poco conquistato il titolo GTE-Pro per lo storico marchio anglosassone e, al limite del clamoroso, rischiano di dover lasciare il team che hanno portato alla vittoria. Purtroppo è la dura realtà, considerato l’abbassamento di risorse economiche previsto dall’Aston Martin per il 2021. Una scelta tutto sommato ponderata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il WECpresto perderedall’elenco dei costruttori iscritti alla categoria GTE in veste ufficiale. Uno scenario che verrebbe evitato solamente fino al 2022, naturale scadenza dell’impegno di 5 stagioni preso dalla casa inglese. Il motivo è l’esordio in Formula 1 a partire dal prossimo anno, che comporta un grande investimento di denaro. WECGTE – Tagli al budget Nicki Thiim e Marco Sorensen hanno da poco conquistato il titolo GTE-Pro per lo storico marchio anglosassone e, al limite del clamoroso, rischiano di doveril team che hanno portato alla vittoria. Purtroppo è la dura realtà, considerato l’abbassamento di risorse economiche previsto dall’per il 2021. Una scelta tutto sommato ponderata ...

Il pilota del Team Dempsey Proton ha concluso un finale di stagione in crescendo conquistando la top five nel mondiale endurance nella classe GTE.

