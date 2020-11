Vaccini, dosi in arrivo «Ma non ancora sufficienti» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da mercoledì 18 novembre saranno disponibili per i medici di medicina generale altre 105 mila dosi di Vaccini antinfluenzali destinati agli over 65. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da mercoledì 18 novembre saranno disponibili per i medici di medicina generale altre 105 miladiantinfluenzali destinati agli over 65.

nzingaretti : In un mese nel Lazio abbiamo superato un milione di #vaccini contro l’influenza già somministrati. Un grande risult… - TgLa7 : Sulla base delle proiezioni, #Pfizer e #BioNTech hanno fatto sapere di prevedere di poter fornire 50 milioni di dos… - AnnalisaChirico : L'Ue firma l'accordo con @pfizer per il vaccino, 27 milioni di dosi per l'Italia, ma solo da noi il Governo non ha… - ItCasanova : A quanto pare, rischiano di trovarsi senza vaccini antiinfluenzali perché i Nas e la Guardia di Finanza hanno blocc… - MRC_uscITA : RT @valy_s: #Speranza: “Astrazeneca, Pfizer e Moderna saranno i primi vaccini che arriveranno”e ci ricorda che inizialmente avremo dosi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dosi Vaccino Covid, quante dosi avrà l'Italia Adnkronos La mietitrebbia e il vaccino Pfizer

Cosa hanno in comune una mietitrebbia e un vaccino anti pandemia? L’una contribuisce a non farti morire di fame, l’altro dovrebbe salvarti dalla morte causa virus. Entrambi sono prodotti ad altissima ...

Un vaccino contro il Covid-19 e uno contro l'ignoranza e il complottismo

Dopo mesi di attesa la prospettiva cambia e arrivano i primi annunci: ma una quota significativa, in Italia come all'estero, non sembra disponibile a immunizzarsi. Perché dobbiamo occuparcene subito ...

Cosa hanno in comune una mietitrebbia e un vaccino anti pandemia? L’una contribuisce a non farti morire di fame, l’altro dovrebbe salvarti dalla morte causa virus. Entrambi sono prodotti ad altissima ...Dopo mesi di attesa la prospettiva cambia e arrivano i primi annunci: ma una quota significativa, in Italia come all'estero, non sembra disponibile a immunizzarsi. Perché dobbiamo occuparcene subito ...